Expositions ventes Artisanat d’Art Espace Acanthe et/ou le Prieuré La Ferté-Loupière, samedi 2 novembre 2024.

La Ferté-Loupière Yonne

Au cœur du beau village de la Ferté-Loupière, l’association Acanthe soutient et accueille les artistes. Toute l’année, elle présente leurs œuvres dans la boutique et la galerie de l’espace Acanthe. Pendant les mois d’été, deux grandes expositions sont proposées dans ce lieu exceptionnel qu’est la Grange du Prieuré. Tout proche, l’Atelier du Photographe est, quant à lui, consacré à la photo contemporaine.

Espace Acanthe :

Du 27 janvier au 25 février, Odile Alliet, aquareliste, graveuse. Du 1 au 31 mars, Frédéric Couraillon, peintre. Du 6 avril au 5 mai, Olivier Salou, peintre. Du 11 mai au 9 juin, Nicole Gaulier et Nicole Crestou, peintre, céramiste. Du 15 juin au 14 juillet, Isabelle Canus, peintre. Du 20 juillet au 18 août, Wabe, sculptrice. Du 24 août au 22 septembre, Berfa, peintre et Fanou, sculptrice. Du 28 septembre au 27 octobre, Marie-Pierre Sinibaldi et Christine Boudin. Du 30 novembre au 5 janvier Exposition-vente de Noël. Ateliers d’Acanthe : 2 et 24 novembre, Bronze, Terre. D

Le Prieuré : Salon d’été : Du 22 juin au 28 juillet, Valérie Buffetaud, peintre. Du 3 août au 15 septembre, Jean-Marc Brunet, peintre. A l’atelier du Photgraphe : Du 22 juin au 28 juillet, Eric Bonnenfant. Du 3 août au 15 Septembre, Moritz Holfelder. Les vernissages ont lieu en présence des artistes, généralement le premier samedi d’exposition, à partir de 15 heures.

Espace Acanthe et/ou le Prieuré

La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



