FETE DU JEU Espace A. Chedid et Médiathèque A. Malraux Contrexéville, 7 octobre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

L’Association Culturelle et Sportive des Ecoles de Contrexéville organise sa 3e fête du jeu.

Vous y trouverez des jeux divers et variés proposés par l’Association Plass’o Jeux, un escape game ainsi qu’un atelier lecture en lien avec la Médiathèque de Contrexéville.. Tout public

Samedi 2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. 0 EUR.

Espace A. Chedid et Médiathèque A. Malraux

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



The Association Culturelle et Sportive des Ecoles de Contrexéville organizes its 3rd Fête du Jeu.

You’ll find a variety of games offered by the Plass’o Jeux association, an escape game and a reading workshop in association with the Médiathèque de Contrexéville.

La Association Culturelle et Sportive des Ecoles de Contrexéville organiza su 3er festival de juegos.

Encontrarás una gran variedad de juegos organizados por la asociación Plass’o Jeux, un juego de escape y un taller de lectura en colaboración con la biblioteca multimedia de Contrexéville.

Die Association Culturelle et Sportive des Ecoles de Contrexéville organisiert ihr drittes Spielefest.

Dort finden Sie verschiedene Spiele, die von der Association Plass’o Jeux angeboten werden, ein Escape Game sowie einen Leseworkshop in Verbindung mit der Mediathek von Contrexéville.

Mise à jour le 2023-08-23 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE