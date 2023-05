Portes ouvertes de l’Académie de Bridge de l’Orléanais (ABO) Espace A.Camus, 6 mai 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Portes ouvertes de l’Académie de Bridge de l’Orléanais (ABO) Samedi 6 mai, 10h00 Espace A.Camus Entrée libre.

Que ce soit pour jouer et user de stratégie, entretenir ou améliorer votre mémoire et votre concentration, enrichir et élargir votre réseau social et surtout… gagner !

Rendez-vous à l’Espace A. Camus, 359 route de St Mesmin, 45750 St-Pryvé St-Mesmin (parking privé), dans des locaux accueillants et entièrement dédiés à la pratique du bridge.

Vous entrerez dans le monde du bridge, et découvrirez notamment l’école de bridge, ses formateurs, son enseignement personnalisé… et son cadeau «ouvrez la porte de bridge» sous forme de 4 cours gratuits avant la période estivale (1er cours le samedi 13 mai).

Espace A.Camus 359 route de Saint-Mesmin, 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T10:00:00+02:00 – 2023-05-06T12:00:00+02:00

