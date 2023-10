Rivières… Espace 93 Clichy-sous-Bois Catégories d’Évènement: Clichy-sous-Bois

Seine-Saint-Denis Rivières… Espace 93 Clichy-sous-Bois, 14 mai 2024, Clichy-sous-Bois. Rivières… 14 – 16 mai 2024 Espace 93 Avancez sur la pointe des pieds, bavardages en sourdine, mouvements feutrés, chut, vous allez bientôt pénétrer dans son univers.

Elle vous attend. Vous prenez place sur une berge ou sur l’autre. Et bientôt, elle va raconter.

Bientôt, une langue d'eau va sortir de sa bouche. Bientôt elle donnera vie à ce bord de rivière et à ceux qui la peuple. Mais si la langue d'eau venait un jour à s'assécher ?

Espace 93
3 Pl. de l'Orangerie, 93390 Clichy-sous-Bois
Clichy-sous-Bois
93390 Seine-Saint-Denis
Île-de-France

2024-05-14T09:30:00+02:00 – 2024-05-14T10:00:00+02:00

2024-05-16T14:30:00+02:00 – 2024-05-16T15:00:00+02:00

très jeune public
conte

Lieu: Espace 93
Adresse: 3 Pl. de l'Orangerie, 93390 Clichy-sous-Bois
Ville: Clichy-sous-Bois
Departement: Seine-Saint-Denis
Age max: 6

