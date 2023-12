Spectacle « La rue en délire » Espace 2015 Laruns, 2 janvier 2024, Laruns.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 18:00:00

fin : 2024-01-02

Patrick Dubois est un déclencheur de rires. Il vous présente une comédie clownesque et magique tout public, bien sûr d’abord pour les enfants mais allègrement et chaudement conseillé aux adultes ! Un spectacle drôle, familial et surtout interactif….

Patrick Dubois est un déclencheur de rires. Il vous présente une comédie clownesque et magique tout public, bien sûr d’abord pour les enfants mais allègrement et chaudement conseillé aux adultes ! Un spectacle drôle, familial et surtout interactif…

Patrick Dubois est un déclencheur de rires. Il vous présente une comédie clownesque et magique tout public, bien sûr d’abord pour les enfants mais allègrement et chaudement conseillé aux adultes ! Un spectacle drôle, familial et surtout interactif…

EUR.

Espace 2015 Rue Ayguebère

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées