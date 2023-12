Téléthon : Garbure – Spectacle Espace 2015 Laruns, 3 décembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

19h30 : Danse sévillane par l’association « Danse et Partage »

20h15 : Repas Garbure (avec fromage, merveilles et vin) animé par le groupe de guitares et piano de l’école de musique de la Vallée d’Ossau.

Urne point don.

Vente de merveilles et garbure à la sortie..

Espace 2015 Rue Ayguebère

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7:30pm: Sevillian dance by the « Danse et Partage » association

8:15pm: Garbure meal (with cheese, marvels and wine) hosted by the guitar and piano group from the Ossau Valley music school.

Urn for donations.

Merveilles and garbure for sale at the exit.

19.30 h: Baile sevillano a cargo de la asociación « Danse et Partage

20.15 h: Comida garbure (con queso, dulces y vino) a cargo del grupo de guitarra y piano de la escuela de música del Valle de Ossau.

Urna para donativos.

Venta de merveilles y garbure al final de la comida.

19.30 Uhr: Sevillanischer Tanz durch den Verein « Danse et Partage » (Tanz und Teilen)

20.15 Uhr: Garbure-Mahlzeit (mit Käse, Wunder und Wein), musikalisch umrahmt von der Gitarren- und Klaviergruppe der Musikschule des Ossautals.

Urne point don.

Verkauf von « merveilles » und « garbure » am Ausgang.

