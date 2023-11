Los de Laruntz – 40 ans ! Espace 2015 Laruns, 2 décembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

40e anniversaire du groupe Los de Laruntz !

Avec les groupes de la Vallée d’Ossau : Los de Laruntz, les accordéons de Lys, un cop hèra, Qui d’èi, Holia, Cant’aussau, Los amics de Bielle, Dondèna, Polycarpe, Los Arrosècs, Nat sèi pas, Migalot, L’imortèla d’Aussau, Les voix du Tam-Tam

Puis Cantèra

Repas sur place.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Espace 2015 Rue Ayguebère

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



40th anniversary of Los de Laruntz!

With groups from the Ossau Valley: Los de Laruntz, les accordéons de Lys, un cop hèra, Qui d’èi, Holia, Cant’aussau, Los amics de Bielle, Dondèna, Polycarpe, Los Arrosècs, Nat sèi pas, Migalot, L’imortèla d’Aussau, Les voix du Tam-Tam

Then Cantèra

Meals on site

¡40 aniversario de Los de Laruntz!

Con grupos del Valle de Ossau: Los de Laruntz, les accordéons de Lys, un cop hèra, Qui d’èi, Holia, Cant’aussau, Los amics de Bielle, Dondèna, Polycarpe, Los Arrosècs, Nat sèi pas, Migalot, L’imortèla d’Aussau, Les voix du Tam-Tam

Después Cantèra

Comida in situ

40-jähriges Jubiläum der Gruppe Los de Laruntz!

Mit den Gruppen aus dem Ossau-Tal: Los de Laruntz, les accordéons de Lys, un cop hèra, Qui d’èi, Holia, Cant’aussau, Los amics de Bielle, Dondèna, Polycarpe, Los Arrosècs, Nat sèi pas, Migalot, L’imortèla d’Aussau, Les voix du Tam-Tam

Anschließend Cantèra

Essen vor Ort

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées