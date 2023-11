Une soirée entre amoureux, enfin presque… Espace 2015 Laruns, 18 novembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

La troupe sans nom, originaire de la Vallée d’Ossau, vient jouer sa pièce humoristique » Une soirée entre amoureux, enfin presque… » Une comédie de Alexis Bondis. Déconseillée à -10 ans

En prévente sur Hello Asso : https://www.helloasso.com/…/evenements/la-troupe-sans-nom

Vente sur place.

Déconseillé au moins de 10 ans..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Espace 2015

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The troupe sans nom, from the Ossau Valley, will be performing their comedy play « Une soirée entre amoureux, enfin presque… » (An evening between lovers, well almost…) A comedy by Alexis Bondis. Not recommended for children under 10

Pre-sale on Hello Asso: https://www.helloasso.com/…/evenements/la-troupe-sans-nom

On-site sale.

Not recommended for children under 10.

La troupe sans nom, del Valle de Ossau, viene a representar su comedia « Une soirée entre amoureux, enfin presque… » (Una velada entre amantes, casi) Una comedia de Alexis Bondis. No recomendada para menores de 10 años

Venta anticipada en Hello Asso: https://www.helloasso.com/…/evenements/la-troupe-sans-nom

Venta in situ.

No recomendada para menores de 10 años.

Die Truppe ohne Namen, die aus dem Ossautal stammt, kommt, um ihr humoristisches Stück « Ein Abend unter Verliebten, na ja, fast … » aufzuführen Eine Komödie von Alexis Bondis. Abgeraten für -10 Jahre

Vorverkauf auf Hello Asso: https://www.helloasso.com/…/evenements/la-troupe-sans-nom

Verkauf vor Ort.

Abgeraten für Personen unter 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées