Salon du vin et de la gastronomie de la Vallée d’Ossau ESPACE 2015 Laruns, 12 novembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1ere édition du salon du vins et de la gastronomie en Vallée d’Ossau.

– 9h30 : ouverture des portes

– 9h30-11h : casse croûte campagnard

– A partir de 12h : restauration sur place avec la ferme Lou Rey

– 15h-16h : chants traditionnels par le groupe « Eths Amassats de Bigorra »

– 16h30 : tirage au sort de la tombola et résultat de l’élection de la plus belle moustache

– 17h : fermeture du salon

Vous trouverez également : des jeux XXL pour enfants, une tombola avec un coffret gourmand à gagner, concours de Moustache avec un coffret gourmand à gagner..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00.

ESPACE 2015 Rue Ayguebère

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1st edition of the Ossau Valley wine and gastronomy fair.

– 9:30 am: doors open

– 9:30am-11am: country-style snack

– From 12pm: on-site catering with the Lou Rey farm

– 3pm-4pm: traditional songs by the « Eths Amassats de Bigorra » group

– 4.30pm: draw for the tombola and election of the most beautiful moustache

– 5pm: show closes

You’ll also find: XXL games for children, a tombola with a gourmet box to be won, Moustache contest with a gourmet box to be won.

1ª feria enogastronómica del Valle de Ossau.

– 9h30: apertura de puertas

– de 9.30 a 11 h: aperitivo campestre

– A partir de las 12 h: restauración in situ con la granja Lou Rey

– 15.00-16.00 h: canciones tradicionales a cargo del grupo « Eths Amassats de Bigorra

– 16.30 h: sorteo de la tómbola y resultado de la elección del bigote más bonito

– 17.00 h: clausura de la feria

También encontrará: juegos XXL para niños, una tómbola con una caja gourmet para ganar, concurso de bigotes con una caja gourmet para ganar.

1. Ausgabe der Wein- und Gastronomiemesse im Ossautal.

– 9.30 Uhr: Öffnung der Türen

– 9.30-11.00 Uhr: ländlicher Imbiss

– Ab 12 Uhr: Verpflegung vor Ort mit dem Bauernhof Lou Rey

– 15h-16h: traditionelle Lieder von der Gruppe « Eths Amassats de Bigorra »

– 16.30 Uhr: Verlosung der Tombola und Ergebnis der Wahl des schönsten Schnurrbarts

– 17 Uhr: Schließung der Messe

Außerdem finden Sie: XXL-Spiele für Kinder, Tombola, bei der es eine Schlemmerbox zu gewinnen gibt, Schnurrbart-Wettbewerb, bei dem es eine Schlemmerbox zu gewinnen gibt.

