Concours Jeu Vidéo ESPACE 2015 Laruns, 27 septembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez l’incroyable pouvoir des jeux vidéo pour rapprocher les générations !

A nos jeunes, on leur dit souvent…ne soyez pas trop sur les écrans. Ce concours jeu vidéo a pour but de montrer comment le jeu vidéo peut être un puissant vecteur de liens humains, de complicité et de stimulation pour des plus anciens, notamment atteints de pathologies neuro-évolutives.

Nous vous invitons à assister à une journée extraordinaire le 27 septembre à Laruns, où nous accueillerons le partenaire du TGS à Pau, accompagné de tous les jeux vidéo les plus populaires : Mario Kart, Fifa, Super Smash Bros, Mario Strikers, Just Dance… La crème de la crème !

Peu importe votre niveau d’expérience, vous êtes les bienvenus !

Lien d’inscription : https://innossau.s2.yapla.com/fr/event-41515.

2023-09-27 fin : 2023-09-27 21:00:00. .

ESPACE 2015 Rue Ayguebère

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the incredible power of video games to bring generations closer together!

Our young people are often told? don’t be on screens too much. The aim of this video game competition is to show how video games can be a powerful vector of human bonds, complicity and stimulation for older people, particularly those suffering from neuro-evolutionary pathologies.

We invite you to attend an extraordinary day on September 27 in Laruns, where we will welcome the partner of the TGS in Pau, accompanied by all the most popular video games: Mario Kart, Fifa, Super Smash Bros, Mario Strikers, Just Dance… The crème de la crème!

Whatever your level of experience, you’re welcome!

Registration link: https://innossau.s2.yapla.com/fr/event-41515

¡Descubre el increíble poder de los videojuegos para unir generaciones!

A menudo les decimos a nuestros jóvenes… que no estén demasiado pendientes de las pantallas. El objetivo de este concurso de videojuegos es mostrar cómo los videojuegos pueden ser un poderoso vector de vínculos humanos, de complicidad y de estimulación para las personas mayores, en particular las que sufren patologías neuroevolutivas.

Le invitamos a asistir a una jornada extraordinaria el 27 de septiembre en Laruns, donde recibiremos a nuestro socio de TGS en Pau, junto con todos los videojuegos más populares: Mario Kart, Fifa, Super Smash Bros, Mario Strikers, Just Dance… Lo mejor de lo mejor

Sea cual sea tu nivel de experiencia, ¡eres bienvenido!

Enlace de inscripción: https://innossau.s2.yapla.com/fr/event-41515

Entdecken Sie die unglaubliche Macht von Videospielen, um die Generationen zusammenzubringen!

Unseren Jugendlichen wird oft gesagt?seid nicht zu viel auf den Bildschirmen. Dieser Videospielwettbewerb soll zeigen, wie Videospiele ein mächtiger Vektor für menschliche Bindungen, Komplizenschaft und Stimulation für ältere Menschen sein können, die insbesondere an neuro-evolutiven Pathologien leiden.

Wir laden Sie zu einem außergewöhnlichen Tag am 27. September in Laruns ein, an dem wir den Partner des TGS in Pau begrüßen werden, begleitet von all den beliebtesten Videospielen: Mario Kart, Fifa, Super Smash Bros, Mario Strikers, Just Dance? Die Crème de la Crème!

Egal, wie viel Erfahrung Sie haben, Sie sind herzlich willkommen!

Link zur Anmeldung: https://innossau.s2.yapla.com/fr/event-41515

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées