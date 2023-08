La Fiancado – Théatre et chants ESPACE 2015 Laruns, 1 septembre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

L’association Les Amis de la chapelle de Gabas organise un spectacle avec Adrien Laborde et ses amis de Castétis qui joueront « La fiançade », à l’Espace 2015 le vendredi 1er septembre à 20h30.

Cette pièce en béarnais et en français retrace l’aventure d’Emile, agriculteur parti travailler à Lacq. Jeune préretraité, il vit mal sa vie seul avec sa chienne. Mais son copain d’apéro(s) lui conseille de contacter une agence matrimoniale. La fiancée finit par arriver, mais les problèmes aussi. Une avalanche de fous rires en perspective au milieu de notre Béarn rural, déclenchée par des acteurs plus que facétieux. De la franche rigolade pour cette pièce déjà jouée quinze fois. La participation sera libre au profit des Amis de la chapelle de Gabas, ainsi que pour l’association

Musiques pour Haïti afin d’aider les orphelins de ce pays souvent sinistré..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

ESPACE 2015 Rue Ayguebere

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association Les Amis de la chapelle de Gabas is organizing a show with Adrien Laborde and his friends from Castétis, who will perform « La fiançade » at Espace 2015 on Friday, September 1 at 8:30pm.

This play in Béarnais and French recounts the adventure of Emile, a farmer who goes to work in Lacq. A young early retiree, he has a hard time living alone with his dog. But his aperitif(s) buddy advises him to contact a marriage agency. Eventually, the fiancée arrives, but so do the problems. An avalanche of laughter in the middle of rural Béarn, triggered by a cast of more than facetious actors. This play has already been performed fifteen times. Participation is free, with proceeds going to the Friends of the Gabas chapel, as well as to the association

Musiques pour Haïti to help orphans in this often disaster-stricken country.

La asociación Les Amis de la chapelle de Gabas organiza un espectáculo con Adrien Laborde y sus amigos de Castétis, que representarán « La fiançade » en el Espace 2015 el viernes 1 de septiembre a las 20.30 horas.

Esta obra en bearnesa y francés narra la aventura de Emile, un campesino que se ha ido a trabajar a Lacq. Joven prejubilado, lo pasa mal viviendo solo con su perro. Pero su compañero de aperitivo(s) le aconseja que se ponga en contacto con una agencia matrimonial. La prometida acaba por llegar, pero también los problemas. Una avalancha de carcajadas en medio de nuestro Béarn rural, provocada por los más que jocosos actores. Esta obra ya se ha representado quince veces, y todo es diversión. La entrada es gratuita, y la recaudación se destinará a los Amigos de la Capilla de las Gabas, y a la asociación benéfica

Musiques pour Haïti para ayudar a los huérfanos de este país a menudo asolado por las catástrofes.

Der Verein Les Amis de la chapelle de Gabas organisiert eine Aufführung mit Adrien Laborde und seinen Freunden aus Castétis, die am Freitag, den 1. September um 20.30 Uhr im Espace 2015 das Stück « La fiançade » spielen.

Das Stück auf Béarnais und Französisch erzählt die Geschichte von Emile, einem Landwirt, der nach Lacq gezogen ist, um dort zu arbeiten. Als frischgebackener Frührentner hat er es schwer, allein mit seiner Hündin zu leben. Sein Aperitif-Kumpel rät ihm, eine Heiratsagentur zu kontaktieren. Die Verlobte taucht auf, aber die Probleme auch. Eine Lawine von Lachanfällen inmitten unseres ländlichen Béarn, ausgelöst durch die mehr als schusseligen Schauspieler. Dieses Stück wurde bereits fünfzehn Mal aufgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos und kommt den Freunden der Kapelle von Gabas zugute, sowie dem Verein

Musiques pour Haïti, um den Waisenkindern in diesem oft von Katastrophen heimgesuchten Land zu helfen.

