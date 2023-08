La Fiançade Espace 2015 Laruns, 1 septembre 2023, Laruns.

Cette comédie humoristique bilingue « français-béarnais » de la troupe d’Adrien Laborde de Castétit adopte la devise suivante : « Tant qu’on lève le coude, on ne baisse pas les bras ! ».

La Fiançade, c’est l’histoire d’Émile, un jeune retraité célibataire qui discute avec son voisin René, viticulteur à Monein. René suggère à Émile, qui en a marre de dormir en compagnie de sa chienne, de se trouver une fiancée. Tout d’abord, réticent, Émile se laissera convaincre et une « fiançade » venue des pays de l’Est viendra bouleverser son quotidien.

Soirée au profit des Orphelins d’Haïti et des Amis de la chapelle de Gabas..

Espace 2015 Rue Ayguebère

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This bilingual French-Béarn comedy by Adrien Laborde de Castétit?s troupe adopts the following motto: « As long as we keep our elbows up, we won?t give up!

La Fiançade is the story of Émile, a young, single retiree who has a chat with his neighbor René, a winegrower in Monein. René suggests that Émile, tired of sleeping with his dog, should find himself a fiancée. Initially reluctant, Émile is persuaded, and a « fianc?e » from Eastern Europe turns his daily life upside down.

Benefit evening for Orphans of Haiti and Friends of the Gabas Chapel.

Esta comedia bilingüe franco-neerlandesa de la compañía de Adrien Laborde de Castétit se basa en el lema: « Mientras mantengas la barbilla alta, no te rendirás ».

La Fiançade es la historia de Émile, un joven pensionista soltero, que charla con su vecino René, viticultor en Monein. René sugiere a Émile, harto de acostarse con su perro, que se busque una novia. Al principio reacio, Émile se deja convencer, y una « prometida » de Europa del Este pone patas arriba su vida cotidiana.

Una velada en beneficio de los Huérfanos de Haití y de los Amigos de la Capilla de Gabás.

Diese zweisprachige humoristische Komödie « Französisch-Béarnais » der Truppe von Adrien Laborde de Castétit folgt dem Motto: « Solange man den Ellenbogen hochhält, gibt man nicht auf! ».

La Fiançade handelt von Émile, einem jungen, alleinstehenden Rentner, der sich mit seinem Nachbarn René, einem Weinbauern aus Monein, unterhält. René schlägt Émile, der es satt hat, mit seiner Hündin zu schlafen, vor, sich eine Verlobte zu suchen. Nach anfänglichem Zögern lässt sich Émile überzeugen und eine « Verlobte » aus Osteuropa bringt seinen Alltag durcheinander.

Der Abend wird zugunsten der Orphelins d’Haiti und der Freunde der Kapelle von Gabas veranstaltet.

