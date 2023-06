Concert : Arena Negra Espace 2015 Laruns, 7 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Réunie par la passion du flamenco et des musiques méditerranéennes, la compagnie Arena Negra nous offre un véritable spectacle où se croisent l’émotion du Flamenco, l’allégresse de la rumba gitane et les sons chauds de la musique latine..

2023-08-07 à ; fin : 2023-08-07 . .

Espace 2015 rue Ayguebère

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Brought together by their passion for flamenco and Mediterranean music, the Arena Negra company brings us a true spectacle where the emotion of flamenco, the joy of gypsy rumba and the warm sounds of Latin music come together.

Unidos por su pasión por el flamenco y la música mediterránea, la compañía Arena Negra nos trae un espectáculo que combina la emoción del flamenco, la alegría de la rumba gitana y los cálidos sonidos de la música latina.

Das Ensemble Arena Negra, das durch die Leidenschaft für Flamenco und mediterrane Musik vereint ist, bietet uns ein wahres Spektakel, in dem sich die Emotionen des Flamenco, die Fröhlichkeit der Zigeuner-Rumba und die warmen Klänge der lateinamerikanischen Musik kreuzen.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées