Concert : Flama Kaly Espace 2015 Laruns, 31 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Héritier d’une longue lignée de musiciens gitans espagnols, Flama Kaly perpétue la tradition et vous invite à la fête aux sons de leurs voix et guitares enflammées. Flama Kaly reprend de nombreux classiques de la musique Gipsy mais offre aussi leur adaptation de standards de la chanson française et internationale..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . .

Espace 2015 rue Ayguebère

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Heirs to a long line of Spanish gypsy musicians, Flama Kaly carry on the tradition and invite you to join in the festivities to the sounds of their fiery voices and guitars. Flama Kaly cover a wide range of gypsy classics, but also offer their own adaptations of French and international chanson standards.

Herederos de una larga estirpe de músicos gitanos españoles, Flama Kaly continúan la tradición y le invitan a divertirse al son de sus ardientes voces y guitarras. Flama Kaly interpreta un sinfín de clásicos gitanos, además de adaptar estándares de la chanson francesa e internacional.

Flama Kaly, Erbe einer langen Reihe spanischer Zigeunermusiker, führt die Tradition fort und lädt Sie mit ihren feurigen Stimmen und Gitarren zum Feiern ein. Flama Kaly spielen viele Klassiker der Gipsy-Musik, aber sie bieten auch ihre Adaptionen von französischen und internationalen Chanson-Standards an.

