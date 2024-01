FRANJO ESPACE 2015 Laruns, vendredi 24 mai 2024.

Il vous a sûrement fait rire sur internet, vous allez rire au moins 20 fois plus si vous venez voir son spectacle !Une heure de nectar de blagues, travaillées depuis de longues années.Vous l’aurez peut-être déjà aperçu dans des scènes parisiennes comme le Paname Art Café, au Jamel Comedy club, ou en première partie de Paul Mirabel, où Franjo rôde des parties de son spectacle pour vous réserver le meilleur.Une heure pour vous parler de lui, de son ex, de Melun, et d’autres sujets de société avec beaucoup d’ironie.Une heure qui passe souvent trop vite : vous ne serez pas déçus.Vous ne sortirez pas plus mature de ce spectacle, mais plus heureux !Franjo est de ceux qui n’ont pas peur de heurter les sensibilités.Il compte des centaines de millions de vues sur la toile grâce à ses vidéos qui traitent du quotidien dans toute son absurdité. Si c’est le web qui l’a rendu célèbre, Franjo ne jure que par la scène, et ça en vaut le détour.Production : NUTS PRODUCTIONSDurée : 1h10 env.

Tarif : 25.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE 2015 RUE AYGUEBERE 64440 Laruns 64