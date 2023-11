La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé, 10 décembre 2023, Saulgé.

Saulgé,Vienne

L’écarquilleur d’oreilles, association créée dans le but de partager la musique, mais aussi la culture et la science, travaille pour proposer des programmes accessible à tous..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:30:00. .

Espace 2000 rue de la vergnade

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



L’écarquilleur d’oreilles, an association created to share music, culture and science, works to offer programs accessible to all.

L’écarquilleur d’oreilles, asociación creada para compartir música, cultura y ciencia, trabaja para ofrecer programas accesibles a todos.

Der Ohrenöffner, ein Verein, der mit dem Ziel gegründet wurde, Musik, aber auch Kultur und Wissenschaft zu teilen, arbeitet daran, Programme anzubieten, die für alle zugänglich sind.

Mise à jour le 2023-11-15 par ACAP