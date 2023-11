Théléthon Espace 2000 Saulgé, 9 décembre 2023, Saulgé.

Saulgé,Vienne

Un grand défi, de nombreuses animations, un karaoké et un repas à Saulgé.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:59:00. .

Espace 2000 rue de la vergnade

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A great challenge, lots of entertainment, karaoke and a meal at Saulgé

Un gran desafío, mucha diversión, karaoke y una comida en Saulgé

Eine große Herausforderung, viele Animationen, Karaoke und ein Essen in Saulgé

Mise à jour le 2023-11-18 par ACAP