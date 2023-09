Soirée d’Automne Espace 2000 Saulgé Catégories d’Évènement: Saulgé

Vienne Soirée d’Automne Espace 2000 Saulgé, 28 octobre 2023, Saulgé. Saulgé,Vienne Repas et Soirée dansante.

2023-10-28

Espace 2000 rue de la vergnade

Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Dinner and Dance Cena y baile Essen und Tanzabend Mise à jour le 2023-09-11

