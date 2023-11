La Pause Musicale Espace 2000 Saulgé, 10 décembre 2023, Saulgé.

La Pause Musicale Dimanche 10 décembre, 15h30 Espace 2000 Entrée Libre, participation souhaitée

Ludovic, archéologue et directeur du musée de Rauranum, nous rend de nouveau visite pour nous présenter les animaux à l’époque romaine, leur utilisation, et certaines histoires mythologiques; Le tout ponctué d’exemples musicaux…

Alors venez nombreux, car tout le monde est le bienvenue et chacun y trouvera son compte !

Espace 2000 rue de la vergnade 86500 SAULGÉ Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.lecarquilleurdoreilles.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

2023-12-10T15:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

archéologue musique

l’écarquilleur d’oreilles