Vienne Théléthon Espace 2000 Saulgé, 9 décembre 2023, Saulgé. Théléthon Samedi 9 décembre, 13h30 Espace 2000 Grand défi 2€ l’inscription sur place / repas 12€ et 6€ pour les – de 12 ans Cette année Le téléthon de Saulgé présente :

Le Grand défi Le Retour : réaliser la distance Téterchen-Saulgé soit 752 km

à pieds, à vélo… en effectuant des relais dans le bourg de Saulgé.

De nombreuses animations seront proposés : Jeux de palets, Jeux de mémoire…

Gateaux, boissons vendus au profits du Téléthon

Repas le soir à partir de 19h30 sur réservation Espace 2000 rue de la vergnade 86500 SAULGÉ Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.70.04.57.98 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.07.05.76.63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

