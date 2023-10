LOTO Espace 2000 Saulgé Catégories d’Évènement: Saulgé

Vienne LOTO Espace 2000 Saulgé, 18 novembre 2023, Saulgé. LOTO Samedi 18 novembre, 19h00 Espace 2000 Prix des cartons Loto organisé par l’association AJS de Saulgé.

De nombreux lots à gagner :

1 500 € de lots BONS D’ACHATS DE 20 à 300 €

1er lot : Bon d’achat 300 €

2ème lot : Chariot garni d’une valeur de 100 €

Bons repas au restaurant, Bons pour des soins, Bons pour coiffure, autres bons dans différents commerces et de nombreux autres lots …

Petite restauration sur place :

Crêpes, gateaux, sandwich, buvette

Prix des cartons :

Tarifs : 1 carton : 3 €

3 cartons : 8 €

7 cartons : 17 €

10 cartons : 22 €

La planche : 14 € Espace 2000 rue de la vergnade 86500 SAULGÉ Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Saulgé, Vienne Autres Lieu Espace 2000 Adresse rue de la vergnade 86500 SAULGÉ Ville Saulgé

