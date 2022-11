Téléthon, objectif : faire 752km… à plusieurs ! Espace 2000 Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Téléthon, objectif : faire 752km… à plusieurs ! Samedi 3 décembre, 13h30 Espace 2000

Entrée libre Participatrion au défi « Saulgé-Téterchen, 752km » : 3€ Participation au repas : réservation par téléphone ci-après -jusqu’à 12 ans : 6€ -à partir de 12 ans : 12€ (résa avant le 27.11)

Téléthon à Saulgé avec les associations & la mairie Espace 2000 rue de la vergnade 86500 SAULGÉ Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Plusieurs associations & la municipalité proposent un ensemble d’animations au profit du Téléthon :

-défi « couvrir Saulgé – Téterchen, 752km » : relais à pied ou à vélo (13h30-18h),

-jeux en intérieur & extérieur (13h30-19h)

-karaoké (17h-19h)

-repas (19h30)

2022-12-03T13:30:00+01:00

