Bourse aux jouets de l'APE

Vienne

Dimanche 27 novembre, 09h00

Entrée libre, exposants : contacter APE. Tous publics

Espace 2000 rue de la vergnade 86500 SAULGÉ Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine L'Association des Parents d'élèves organise sa traditionnelle bourse aux jouets. Vive le réemploi : on ne jette pas les jouets qui ne servent plus, on leur donne une 2è vie !

