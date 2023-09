Salon des séniors Espace 2000 – Salle Meunier Mareuil-le-Port, 6 octobre 2023, Mareuil-le-Port.

Mareuil-le-Port,Marne

A l’occasion de la semaine bleue, le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) Paysages de Champagne propose le Salon des séniors, le vendredi 6 octobre 2023 à Mareuil-le-Port.

De nombreux exposants seront présents : services d’aide à domicile, services de téléalarme, matériel médical, résidences pour personnes âgées, services pour l’adaptation du logement avec la présence du Petit Truck en plus du Colma Soliha….

2023-10-06 fin : 2023-10-06 17:30:00. .

Espace 2000 – Salle Meunier rue des écoles

Mareuil-le-Port 51700 Marne Grand Est



To mark Blue Week, the Paysages de Champagne CLIC (Local Information and Coordination Center) is organizing the Salon des séniors on Friday, October 6, 2023 at Mareuil-le-Port.

Numerous exhibitors will be present: home help services, remote alarm services, medical equipment, residences for the elderly, home adaptation services with the presence of the Petit Truck in addition to Colma Soliha…

Con motivo de la Semana Azul, el CLIC (Centro Local de Información y Coordinación) de Paysages de Champagne organiza el Salón de los mayores el viernes 6 de octubre de 2023 en Mareuil-le-Port.

Numerosos expositores estarán presentes: servicios de ayuda a domicilio, servicios de telealarma, equipos médicos, residencias para personas mayores, servicios de adaptación a domicilio con la presencia del Petit Truck así como de Colma Soliha…

Anlässlich der Blauen Woche bietet das CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) Paysages de Champagne am Freitag, den 6. Oktober 2023 in Mareuil-le-Port den Salon des séniors (Seniorenmesse) an.

Zahlreiche Aussteller werden anwesend sein: häusliche Hilfsdienste, Telealarmdienste, medizinisches Material, Seniorenresidenzen, Dienste zur Anpassung der Wohnung mit der Präsenz des Petit Trucks zusätzlich zum Colma Soliha…

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne