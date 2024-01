PABLO MIRA ESPACE 2000 – GRAND-CHAMP Grand Champ, samedi 27 avril 2024.

Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac.L’esprit et le ton resteront évidemment satiriques et interrogeront l’évolution de notre société sur ces trente dernières années.Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90 – les années de son enfance !

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

ESPACE 2000 – GRAND-CHAMP ROUTE DE PLUMERGAT 56390 Grand Champ 56