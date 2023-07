Le Grand Bal Pop-Rock du 180 (Spécial Été) Espace 180 Sainte-Bazeille, 12 août 2023, Sainte-Bazeille.

Sainte-Bazeille,Lot-et-Garonne

Le GRAND BAL du 180 revient en ce mois d’Août en extérieur. Avec toujours la complicité des très talentueux CHIC WAH WAH.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 01:00:00. .

Espace 180 Les Aumonts

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The GRAND BAL du 180 returns this August outdoors. With the complicity of the very talented CHIC WAH WAH?

El GRAND BAL du 180 vuelve este mes de agosto al aire libre. Con la ayuda de los talentosos CHIC WAH WAH?

Der GRAND BAL du 180 findet im August wieder im Freien statt. Mit der Unterstützung der talentierten CHIC WAH WAH?

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Val de Garonne