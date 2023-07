Concert de Quintana au 180 Espace 180 Sainte-Bazeille, 29 juillet 2023, Sainte-Bazeille.

Sainte-Bazeille,Lot-et-Garonne

Soirée exceptionnelle en extérieur

LE CLUB 180 organise un concert GRATUIT sur la terrasse du 180 QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE CONCERT Rock.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 01:00:00. .

Espace 180 Les Aumonts

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



An exceptional outdoor evening?

CLUB 180 organizes a FREE concert on the terrace of 180 ? QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE ? Rock CONCERT ?

¿Una velada excepcional al aire libre?

CLUB 180 organiza un concierto GRATUITO en la terraza de 180 ? QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE ? Concierto de rock ?

Außergewöhnlicher Abend im Freien?

DER CLUB 180 organisiert ein KOSTENLOSES Konzert auf der Terrasse des 180? QUINTANA DEAD BLUES EXPERIENCE ? ? Rockkonzert ?

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Val de Garonne