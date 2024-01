L’autre rive – Exposition d’Émilie Barbier Espace 18 Nantes, samedi 10 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-10 15:00 – 19:00

Gratuit : non

L’exposition d’Émilie Barbier « L’autre rive » présente une série d’autoportraits, de paysages et de diapositives d’enfance, qui prend forme d’évocation. Quelque chose a eu lieu, qui a été oublié. Sur les traces de ce passé sans nom, un personnage de femme se voue au paysage. Son corps est replié, engoncé dans un manteau qui en avale les contours. Elle se fond dans une nature aux couleurs éteintes. Ainsi située, distingue-t-elle quelque chose que le spectateur ne peut voir ? La forêt, territoire d’ambivalence, est un refuge où plane pourtant la menace de l’enfermement. Elle est aussi le lieu d’une latence où passé et avenir ne se nouent plus au présent. L’histoire s’y dissout en un humus qui n’écrit pas l’écoulement du temps. Elle n’est que cycle, terreau de l’éternel retour. Expérience de solitude, aux confins d’une disparition, « L’autre rive » esquisse le(s) récit(s) d’un passage. Exposition du 9 au 25 février 2024 :vendredi, samedi, dimanche de 15h à 19h

Espace 18 Centre Ville Nantes 44000