Faire corps – Journal d’une métamorphose – Festival QPN : Transformation Espace 18 Nantes, 11 novembre 2023, Nantes.

2023-11-11

Horaire : 15:00 19:00

Gratuit : oui

Exposition d’Elise Jaunet. L’expérience du cancer est à la fois banale et extraordinaire. Banale car elle concerne aujourd’hui 1 personne sur 5 (et en ce qui concerne le cancer du sein, 1 femme sur 8). Extraordinaire car elle pulvérise le quotidien et la manière qu’on avait jusqu’alors de se penser, de se percevoir et de se projeter dans le monde. Quand la maladie fait effraction dans le réel, quand les angoisses de mort et les menaces de déchéance physique étendent leurs ombres… Que faire ? Que dire ? Comment vivre ? A la croisée d’une démarche documentaire et d’une démarche introspective, animé par un profond désir de poésie, ce projet photographique raconte l’irruption du tragique et la quête de compréhension, de transformation, de reliance… Face à la dépossession ressentie, l’acte photographique devient prétexte à réappropriation et narration. L’occasion de redevenir sujet et d’expérimenter, révéler, dévoiler un processus de résilience qui se cherche, se crée, s’écrit, au fur et à mesure que l’on tente de vivre avec la maladie ou sa menace. Une histoire “à soi” qui ré-affirme que “l’intime est politique”. Exposition du 20 octobre au 19 novembre 2023 :du jeudi au dimanche de 15h à 19h Dans le cadre de la 27e édition de la Quinzaine Photographique Nantaise : Transformation

Espace 18 Centre-ville Nantes 44000