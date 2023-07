34 ans – Anniversaire / En forme olympique Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine, 16 septembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

34 ans – Anniversaire / En forme olympique Samedi 16 septembre, 14h00 Espace 1789 Entrée libre

Vous avez intérêt à être dans une forme olympique pour ce marathon de cinéma : comédies cultes, drames historiques, dessins animés, biopics… on espère viser juste.

> Mango, génial destin animé d’une jeune taupe qui rêve de devenir champion de foot

> Space Jam ou l’inoubliable rencontre entre les Looney Tunes, Bugs Bunny en tête, et le vrai Michael Jordan

> Les nouvelles aventures de Pat & Mat, le duo burlesque enfourche un vélo… d’appartement ! La crème de l’animation pour les tout-petits

> Les Chariots de feu, Oscar du meilleur film en 1982 pour ce grand plaidoyer humaniste sur deux athlètes aux JO de 1924 avec la fameuse BO de Vangelis

> Le Grand bain, une bande de potes se lance dans la natation synchronisée… casting olympique pour cette comédie devenue instantanément culte

> Joue-la comme Beckham, madeleine de Proust pour tou∙tes les ados des années 90

> Chacun pour tous, comédie bienveillante avec Darroussin, Ahmed Sylla, Esteban… inspirée de l’histoire vraie d’une équipe de basket déficiente intellectuelle qui intègre des joueurs valides pour les Jeux paralympiques

> Forza Bastia 78, court métrage documentaire méconnu de Jacques Tati, 30 min délicieuses au stade de Furiani

> Olga, drame bouleversant sur une gymnaste ukrainienne préparant les Jeux en pleine révolte d’Euromaïdan

> Invictus, l’Afrique du Sud organise la Coupe du Monde de Rugby post apartheid : un grand Clint Eastwood avec le duo Matt Damon et Morgan Freeman au sommet

> Point Break, extrême limite, et les mythiques Keanu Reeves et Patrick Swayze en surfeurs

Et aussi, un extrait du spectacle Affranchies d’Amalia Salle avec 5 danseuses, suivi d’un atelier à leurs côtés, pour s’affranchir de sa timidité, et danser tou∙tes ensemble, tout simplement !

Et bien sûr, une fanfare, des ateliers artistiques et sportifs, des quizz…

Et en plus c’est gratuit, on vous invite pour notre anniversaire, c’est cadeau !

Tout au long de la journée, vous pourrez acheter à boire et manger (notamment les crêpes sucrées ou salées de Marché Ô Crêpes).

Espace 1789 2 rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 11 70 72 https://www.espace-1789.com/ L’Espace 1789, scène conventionnée d’intérêt national – art et création – pour la danse de Saint-Ouen est un lieu de spectacle pluridisciplinaire et un cinéma d’art et d’essai doté de deux salles de 400 et 200 places.

Ses missions principales sont la programmation du cinéma, des spectacles et l’organisation d’actions culturelles en lien avec ces programmations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

© Suzanne Tersiguel