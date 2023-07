Affranchies (extrait) / Festival Saint Ouen sur Scène Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine, 26 août 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

Affranchies (extrait) / Festival Saint Ouen sur Scène 26 et 27 août Espace 1789 Entrée libre

Cinq danseuses explorent la nature humaine et ses émotions mouvementées dans un hip hop new style combiné à la danse contemporaine, sur un univers musical éclectique irrigué de jazz, électro et musique classique. Un ardent désir d’émancipation !

> Un extrait proposé en plein air (lieu, date et horaire encore à définir) dans le cadre du Festival Saint-Ouen-sur-Scène avant la diffusion du spectacle à l’Espace 1789

Espace 1789 2 rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 11 70 72 https://www.espace-1789.com/ L’Espace 1789, scène conventionnée d’intérêt national – art et création – pour la danse de Saint-Ouen est un lieu de spectacle pluridisciplinaire et un cinéma d’art et d’essai doté de deux salles de 400 et 200 places.

Ses missions principales sont la programmation du cinéma, des spectacles et l’organisation d’actions culturelles en lien avec ces programmations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T17:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00

2023-08-27T17:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

© Duy-Laurent-TRAN