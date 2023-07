Stage danse électro (Cie Mazelfreten) – ados/adultes Espace 1789 Saint-Ouen-sur-Seine, 10 juillet 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

Stage danse électro (Cie Mazelfreten) – ados/adultes 10 – 12 juillet Espace 1789 stage gratuit + une place de spectacle offerte à chaque participant·e

dès 13 ans

Vous avez découvert l’enivrante danse électro de la cie Mazelfreten, Alice Lemonnier que vous avez vue dans Rave Lucid en mars dernier vous propose une initiation aux steps d’électro !

Espace 1789 2 rue Alexandre Bachelet 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France L'Espace 1789, scène conventionnée d'intérêt national – art et création – pour la danse de Saint-Ouen est un lieu de spectacle pluridisciplinaire et un cinéma d'art et d'essai doté de deux salles de 400 et 200 places.

Ses missions principales sont la programmation du cinéma, des spectacles et l’organisation d’actions culturelles en lien avec ces programmations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T13:00:00+02:00

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T13:00:00+02:00

©DR