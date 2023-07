MER Espace 1789 Saint-Ouen, 9 janvier 2024, Saint-Ouen.

MER Mardi 9 janvier 2024, 10h00, 14h15 Espace 1789 Représentations scolaires

MER propose une façon inédite de lire un rapport mère/fille complexe et chaotique par le biais de la rencontre étonnante entre deux adolescentes, où sont soulevées des questions autour des liens et des tabous familiaux…

Il arrive d’être face à des impasses dans nos rapports aux personnes qui nous ont élevé·es. Cette forme théâtrale légère donne à voir ces endroits d’incompréhension, de vide, de mystère qui planent sur la construction des adultes qui nous entourent.

Deux époques se rejoignent; deux femmes échangent lors d’un court instant qui abrite une part d’inattendu, avec humour et sensibilité, où les secrets les plus intimes se cachent et se dévoilent…

Texte, mise en scène Tamara Al Saadi

Avec Ariane Courbet & Hélène Luizard en alternance avec Coline Kuentz & Lucile Dirand

Assistanat à la mise en scène Joséphine Levy

Chorégraphie Sonia Al Khadir

Costumes Adèle Giard

Régie générale, lumière, scénographie Jennifer Montesantos

Espace 1789 2-4 Rue Alexandre Bachelet, 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@compagnielabase.com »}, {« type »: « email », « value »: « cie.labase@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-09T10:00:00+01:00 – 2024-01-09T10:45:00+01:00

2024-01-09T14:15:00+01:00 – 2024-01-09T15:00:00+01:00

theatre contemporain

Geoffrey Posada Serguier