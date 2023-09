Forum de la création et reprise d’entreprise de Pôle emploi Espace 1500 à Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey Forum de la création et reprise d’entreprise de Pôle emploi Espace 1500 à Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey, 27 septembre 2023, Ambérieu-en-Bugey. Forum de la création et reprise d’entreprise de Pôle emploi Mercredi 27 septembre, 09h00 Espace 1500 à Ambérieu en Bugey On vous attend sur l’évènement sur le thème de la CREATION D’ENTRERPISE dePOLEEMPLOI.

Dans le cadre de la semaine nationale de la création d’entreprise ReStart, un forum à destination des porteurs de projet de création/reprise d’entreprise. aura lieu : à l’Espace 1500 d’Ambérieu – 8 rue du savoir

le mardi 27/09/22

de 9h à 12h. Les différents acteurs de la création intervenant sur notre territoire seront présents afin de renseigner les visiteurs. Des conférences seront également proposées :

* Du projet au business plan,

* Financer son projet,

* Les clés pour réussir le lancement de son activité. Dans la continuité de cette matinée, le LAB01 et RONALPIA proposeront, l’après-midi même, une action visant d’avantage les porteurs de projet tournés vers l’entrepreneuriat social et solidaire. Vous pourrez les rejoindre rue Gustave Noblemaire, à Ambérieu. Nous vous attendons nombreux à cet évènement.

Venez rencontrer les partenaires qui peuvent intervenir dans votre projet ! Espace 1500 à Ambérieu en Bugey 10 Rue Leon Blum 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Les Abbéanches Ain Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T09:00:00+02:00 – 2023-09-27T12:00:00+02:00

