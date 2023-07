Ciné-Goûter Espa. Agora Boulazac Isle Manoire, 19 août 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Samedi 19 Août

Ciné Goûter « Les Ours gloutons »

Rejoignez-nous le samedi 19 août à 16h30 pour une séance spéciale dédiée aux tout-petits. Les Ours Nico et Mika, connus pour leur amour des bons petits plats, vous entraîneront dans une série d’aventures amusantes et gourmandes au cœur de la forêt.

Ce film d’animation, adapté aux enfants à partir de 3 ans, promet des moments de rire et de complicité en famille. Vous serez transportés dans l’univers attachant de ces deux ours peu communs, qui partagent une amitié indéfectible et une passion pour la bonne cuisine.

La séance sera suivie d’un goûter gourmand, où petits et grands pourront déguster des douceurs sucrées ….

2023-08-19

Espa. Agora Espace Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday August 19th

Les Ours gloutons » movie snack

Join us on Saturday August 19 at 4:30pm for a special screening dedicated to toddlers. Bears Nico and Mika, known for their love of good food, will take you on a series of fun, gourmet adventures in the heart of the forest.

This animated film, suitable for children aged 3 and over, promises moments of laughter and family bonding. You’ll be transported into the endearing world of these two unusual bears, who share an unfailing friendship and a passion for good food.

The screening will be followed by a gourmet snack, where young and old alike can enjoy sweet treats?

Sábado 19 de agosto

Aperitivo cinematográfico « Les Ours gloutons

Acompáñenos el sábado 19 de agosto a las 16.30 h. en una proyección especial dedicada a los más pequeños. Los osos Nico y Mika, conocidos por su afición a la buena mesa, te llevarán a vivir una serie de divertidas y sabrosas aventuras en el corazón del bosque.

Esta película de animación es apta para niños a partir de 3 años, y promete muchas risas y diversión en familia. Te transportará al entrañable mundo de estos dos insólitos osos, que comparten una amistad inquebrantable y una pasión por la buena comida.

La proyección irá seguida de una merienda gourmet, en la que grandes y pequeños podrán disfrutar de dulces golosinas..

Samstag, 19. August

Ciné Goûter « Die gefräßigen Bären

Begleiten Sie uns am Samstag, den 19. August um 16.30 Uhr zu einer Sondervorstellung, die den ganz Kleinen gewidmet ist. Die Bären Nico und Mika, die für ihre Liebe zu gutem Essen bekannt sind, nehmen Sie mit auf eine Reihe von lustigen und leckeren Abenteuern im Herzen des Waldes.

Dieser Animationsfilm, der für Kinder ab 3 Jahren geeignet ist, verspricht Momente des Lachens und des Zusammenseins mit der ganzen Familie. Sie werden in die liebenswerte Welt dieser beiden ungewöhnlichen Bären entführt, die eine unerschütterliche Freundschaft und eine Leidenschaft für gutes Essen teilen.

Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen Feinschmeckerimbiss, bei dem Groß und Klein süße Leckereien probieren können?

