Salon des métiers et formations en Libournais ESOG Caserne Lamarque, salle du Manège Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Salon des métiers et formations en Libournais ESOG Caserne Lamarque, salle du Manège Libourne, 14 octobre 2023, Libourne. Salon des métiers et formations en Libournais Samedi 14 octobre, 09h00 ESOG Caserne Lamarque, salle du Manège Gratuit, entrée libre Une quarantaine d’exposants de divers secteurs d’activité (santé, transport, bâtiment, agriculture, industrie, défense…) seront présents pour renseigner les visiteurs sur les métiers et les formations. ESOG Caserne Lamarque, salle du Manège Place Joffre 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00 Métiers Formations Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu ESOG Caserne Lamarque, salle du Manège Adresse Place Joffre 33500 Libourne Ville Libourne Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville ESOG Caserne Lamarque, salle du Manège Libourne latitude longitude 44.910874;-0.241624

ESOG Caserne Lamarque, salle du Manège Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/