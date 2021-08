Toulouse Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne, Toulouse ESOF 2022 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### European Student Orchestra Festival (ESOF) **L’European Student Orchestra Festival (ESOF) de Toulouse**, du 30 juin au 3 juillet 2022, sera l’un des événements marquants de l’Orchestre Symphonique Etudiant de Toulouse (OSET) depuis ces dernières années. Quelques **400 musiciens** issus de **8 orchestres** d’étudiants de **5 nationalités** différentes seront rassemblés pendant 5 jours mémorables où la musique sera à l’honneur. Les plus grandes métropoles européennes ont déjà accueilli ce festival (Bruxelles, Amsterdam, Louvain, Talinn, …) Retrouvez **quatre soirées** avec deux concerts par soir et pour chaque concert de 45 minutes chacun, 2 orchestres joueront sur scène. Le Chef [Simon Proust](https://www.simonproust.com) dirigera également **un orchestre européen** formé par des musiciens des orchestres participants. ### Plus d’infos [Prochainement sur le site de l’Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse ](https://orchestre.ut-capitole.fr/accueil/orchestre-symphonique-etudiant-de-toulouse-557634.kjsp) ![]() ### Infos pratiques Du 30 juin au 3 juillet 2022 Culture Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 Place Saint-Pierre, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

