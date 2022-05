Esmerine L’Embobineuse Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Esmerine L’Embobineuse, 11 mai 2022, Marseille. Esmerine

L’Embobineuse, le mercredi 11 mai à 21:00

ESMERINE IS A MONTREAL-BASED BAND REPRESENTED BY CONSTELLATION RECORDS. [https://www.esmerine.com/](https://www.esmerine.com/) En Arabe SERR c’est le secret, En Occitan SERE, c’est la sérénité de la clarté matinale. Ainsi se fondent en un clair-obscur des mots d’ombre et de lumière si chers aux troubadours. Clément Gauthier – chant, tampura Guilhem Lacroux – guitare électrique défrettée Thomas Lippens – tambours sur cadre [https://serr.bandcamp.com/releases](https://serr.bandcamp.com/releases) 21h – 8€ + 2€ adh. préventes : [https://www.helloasso.com/…/esmerine-constellation-serr](https://www.helloasso.com/…/esmerine-constellation-serr) [www.lembobineuse.biz](http://www.lembobineuse.biz)

A partir de 8€ + 2€ d’adhésion

L'Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T21:00:00 2022-05-11T02:00:00

