Journée d’immersion ESME Paris Jeudi 26 octobre, 14h00 ESME Sudria, campus de Paris centre sur inscription

Une demi-journée pour découvrir l’envers du décor d’un étudiant à l’ESME et tester les parcours accessibles dès la prépa : Participe à un cours en lien avec un de nos 6 parcours ; Mets en pratique tes connaissances à travers un projet d’étudiant; Découvre la vie associative et échange avec les associations de l’école !

Fondée en 1905, l’école d’ingénieurs ESME forme en 5 ans des ingénieurs pluridisciplinaires, prêts à relever les défis technologiques du XXIe siècle : la transition énergétique, les véhicules autonomes, la robotique, les réseaux intelligents, les villes connectées, la cyber sécurité, et les biotechnologies.

Trois composantes font la modernité de sa pédagogie : l’importance de l’esprit d’innovation ; l’omniprésence du projet et de l’initiative ; une très large ouverture internationale, humaine et culturelle. Depuis sa création, près de 15 000 ingénieurs ont été diplômés. L’école délivre un diplôme reconnu par l’Etat et accrédité par la CTI.

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:30:00+02:00

