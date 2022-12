YES SHE CAN ! ESME Sudria, campus de Paris centre Paris Catégorie d’évènement: Paris

YES SHE CAN ! ESME Sudria, campus de Paris centre, 8 février 2023, Paris. YES SHE CAN ! Mercredi 8 février 2023, 18h00 ESME Sudria, campus de Paris centre

120 minutes pour favoriser la féminisation des métiers de l’ingénieur.e ESME Sudria, campus de Paris centre 34, rue de Fleurus 75006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Paris Île-de-France 120 minutes pour favoriser la féminisation des métiers de l’ingénieur.e

Intéressé.e par des études d’ingénieur.e.s ?

Venez participer à l’événement YES SHE CAN! en présentiel ou en distanciel, rencontrer nos étudiantes et nos alumni, et échangez avec ces jeunes femmes qui vous feront découvrir leur parcours, leur formation, leur métier et partageront avec vous leur expérience.

Venez partager leurs récits de vie, leur vie étudiante, leur combat pour trouver leur place dans les entreprises et plus généralement dans la société et mettre à mal les idées reçues sur leurs métiers. Empreints de bienveillance et d’entraide, ces témoignages auront pour objectif d’inspirer les femmes de demain à oser pour que la parité ne soit plus à imposer !

Qu’elles soient étudiantes engagées ou anciennes de l’EPITA, l’ESME, l’IPSA et Sup’Biotech, ne manquez pas l’occasion de bénéficier de leur témoignage et de leurs conseils.

Si vous souhaitez rencontrer les speakers, bénéficier d’un accompagnement privilégié avec une marraine durant votre première année de scolarité, et si vous projetez de rejoindre l’une des 4 grandes écoles d’ingénieurs du Concours Advance, alors n’hésitez-pas et inscrivez-vous rapidement !

Seul.e.s les 100 premier.e.s inscrit.e.s pourront bénéficier de cette opportunité !

