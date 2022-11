CYBERSÉCURITÉ, TOUS VULNÉRABLES ESME Sudria, campus de Paris centre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mercredi 30 novembre, 18h30
ESME Sudria, campus de Paris centre

sur la chaine YouTube de l’ESME Sudria

Évènement à ne pas rater ! L’école rassemble les acteurs engagés et à l’écoute du monde au tour d’une table ronde sur le sujet de Hacking Ethique. ESME Sudria, campus de Paris centre 34, rue de Fleurus 75006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Paris Île-de-France Visionnez le live de la dernière édition de #ESMEDEMAIN sur la chaine Youtube de l’ESME Évènement à ne pas rater ! L’école rassemble les acteurs engagés et à l’écoute du monde au tour d’une table ronde sur le sujet de Hacking Ethique. Revivez une table ronde passionnante ! Nos intervenants répondent aux questions des internautes autour du thème :Quand les hackers vous veulent du bien ! À PROPOS DE L’ESME Fondée en 1905, l’école d’ingénieurs ESME forme en 5 ans des ingénieurs pluridisciplinaires, prêts à relever les défis technologiques du XXIe siècle : la transition énergétique, les véhicules autonomes, la robotique, les réseaux intelligents, les villes connectées, la cyber sécurité, et les biotechnologies. Trois composantes font la modernité de sa pédagogie : l’importance de l’esprit d’innovation ; l’omniprésence du projet et de l’initiative ; une très large ouverture internationale, humaine et culturelle. Depuis sa création, près de 15 000 ingénieurs ont été diplômés. L’école délivre un diplôme reconnu par l’Etat et accrédité par la CTI.

