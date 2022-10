Jusqu’où Elon Musk fera-t-il avancer la science ? ESME Sudria, campus de Paris centre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jusqu’où Elon Musk fera-t-il avancer la science ? ESME Sudria, campus de Paris centre, 12 octobre 2022, Paris. Jusqu’où Elon Musk fera-t-il avancer la science ? Mercredi 12 octobre, 18h30 ESME Sudria, campus de Paris centre

Échangez avec Olivier Lascar sur son ouvrage » Enquête sur Elon Musk, l’homme qui défie la science « . ESME Sudria, campus de Paris centre 34, rue de Fleurus 75006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Paris Île-de-France Échangez avec Olivier Lascar sur son ouvrage » Enquête sur Elon Musk, l’homme qui défie la science « . À propos de cet évènement L’ESME, école d’ingénieur généraliste invite Olivier Lascar (ESME promo 1999), journaliste et rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir – La Recherche, pour un échange autour de son récent ouvrage, « Enquête sur Elon Musk, l’homme qui défie la science ». L’événement sera animé par le journaliste scientifique et producteur de l’émission « La science, CQFD » sur France Culture, Antoine Beauchamp.

Cet évènement est organisé en partenariat avec la maison d’édition Alisio.

