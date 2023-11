Fêtes locales Eslourenties-Daban, 4 novembre 2023, Eslourenties-Daban.

Eslourenties-Daban,Pyrénées-Atlantiques

14h : concours de pétanque, avec lots à gagner.

20h : apéritif et soirée tapas.

21 : concert « années 80 » avec le groupe Les Bourlingueurs, suivi d’un bal..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Eslourenties-Daban 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2pm: pétanque competition, with prizes to be won.

8pm: aperitif and tapas evening.

9pm: « 80s » concert by the group Les Bourlingueurs, followed by a dance.

14.00 h: concurso de petanca con premios.

20.00 h: aperitivo y noche de tapas.

21.00 h: concierto « años 80 » del grupo Les Bourlingueurs, seguido de baile.

14 Uhr: Petanque-Wettbewerb, bei dem es Preise zu gewinnen gibt.

20 Uhr: Aperitif und Tapas-Abend.

21: Konzert « 80er Jahre » mit der Gruppe Les Bourlingueurs, gefolgt von einem Ball.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN