Grange à Dîmes, le samedi 27 novembre à 20:00

ESKEN : Jeune artiste issu du 95. Passionné d’écriture et de scène depuis l’enfance, il commence le rap au début du lycée et enchaîne très vite les petites scènes et les sorties de projets. Il partage depuis 2017 ses titres sur les plateformes de streaming, développant un style hybride autour de sonorités électro. En 2021, il remporte le tremplin Radar, participe à l’émission The Artist de France 2 et sors depuis janvier un nouveau morceau chaque mois. HVDE : Jeune rappeur de Villiers le Bel et lauréat du Tremplin des Lycées du Val d’Oise en 2017 ; il pose ses textes tantôt inspirés du quotidien ou de ses aspirations profondes sur des samples soul trap… Sur scène, il nous invite à partager son univers avec beaucoup d’humilité et de charisme. Un artiste à découvrir, un regard mûre sur sa génération ! SOLUZA : Jeune artiste de Taverny, il participe au tremplin du 95 Les Etoiles Lycéennes en 2020 et a récemment participé à l’enregistrement de l’émission Première Seine de Rock en Seine. En 2021, il fonde le label OTE Mansion sur lequel plusieurs membres du collectifs peuvent s’exprimer, rappeur, beatmaker, vidéastes…les talents ne manquent pas dans ce collectif prêt à tout pour partager bonne humeur, textes tout en finesse, sons hybrides et belles énergies ! ……………………………………………………………………….. Infos pratiques : Grange à Dîmes Cour Arrière de la Mairie Ecouen 95440. Accès : Entrée sous le porche à droite de l’Hôtel de Ville. Stationnement : Place de l’Eglise ou rue Jean Bullant. Gare : Ecouen-Ezanville. Bus : 269 direction Garges-Sarcelles : Arrêt Mairie-Château ou direction Hôtel de ville d’Attainville : Arrêt route d’Ezanville.

Tarif : 5€

En novembre, place aux cultures urbaines avec trois projets portés par de jeunes artistes valdoisiens aux talents multiples !

