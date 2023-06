Eau, territoires et changements globaux : vers une approche systémique et participative de modélisation pour concevoir et agir en complexité ESIR – École Supérieure d’Ingénieurs Rennes Rennes, 29 juin 2023, Rennes.

Eau, territoires et changements globaux : vers une approche systémique et participative de modélisation pour concevoir et agir en complexité Jeudi 29 juin, 14h00 ESIR – École Supérieure d’Ingénieurs Rennes

Le jury est composé de :

Rapporteurs :

– Denis Salles (Directeur de Recherche, Sociologie, INRAE)

– Olivier Barreteau (Directeur de Recherche, Socio-hydrologie, INRAE)

– Pascal Goderniaux (Professeur, Hydrogéologie, Université de Mons)

Examinateur/trice :

– Agathe Euzen (Directrice de Recherche, Anthropologie, CNRS)

– Régis Barraud (Professeur, Géographie, Université de Poitiers)

Directeur/trice de thèse :

– Laurent Longuevergne (Directeur de Recherche, Hydrogéologie, CNRS)

– Véronique Van Tilbeurg (Professeure, Sociologie, Université Rennes 2)

Invités :

– Mélanie Congrétel (Maîtresse de Conférences, Socio-écologie, Université Rennes 2)

– Thomas Houet (Directeur de Recherche, Géographie, CNRS)

—

Mots clés : Gestion de l’eau ; Anthropocène ; Interdisciplinarité ; Relations sciences-société ; Aménagement du territoire ; Pressions climatiques et anthropiques

Résumé : L’ampleur des bouleversements planétaires en cours (« changements globaux ») nous impose de modifier rapidement et drastiquement nos modes de vie, de gestion et d’organisation. A travers cette thèse, nous avons choisi d’aborder une partie des impacts des changements globaux sous le prisme de l’eau ‒ cette ressource se retrouvant à l’interface entre climat, écosystèmes et activités humaines, et dont la diminution multiplie les tensions dans l’espace public. L’objectif de cette thèse a ainsi été de développer une démarche ‒ intégrant modélisation et dimension participative ‒ afin de rendre visible la complexité des systèmes socio-environnementaux et l’impact des changements globaux (actuels et à venir), dans le but d’aider les prises de décision en concertation à l’échelle territoriale. Réalisé en Bretagne, sur le territoire de Lorient Agglomération et des bassins versants du Scorff et du Blavet, ce travail a conduit à l’élaboration d’une démarche en trois temps baptisée « Eau et Territoire » : (1) construction d’une base commune de connaissance sur les enjeux de l’eau et des changements globaux ; (2) co-construction de scénarios prospectifs afin d’identifier des évolutions possibles pour le territoire ; et (3) projection collective dans les futurs possibles du territoire afin d’identifier des trajectoires souhaitables. S’il n’est pas possible d’évaluer dès aujourd’hui l’impact de cette démarche sur les futures prises de décisions, elle aura au moins permis d’offrir un espace d’échange et de participation pour concevoir la complexité du système et envisager collectivement des leviers d’adaptation.

La soutenance aura lieu le jeudi 29 juin 2023 à 14h dans l’amphi L de l’ESIR, bâtiment 42 du campus Beaulieu, et sera également accessible en visio via le lien suivant :

https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/93422443283

ID de réunion : 934 2244 3283

Code secret : 474239

ESIR – École Supérieure d'Ingénieurs Rennes 263 Av. Général Leclerc, 35042 Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T14:00:00+02:00 – 2023-06-29T17:30:00+02:00

hydrologie eau