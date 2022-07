Esencia Flamenca – Cie la Caramelita Montfort-en-Chalosse, 25 novembre 2022, Montfort-en-Chalosse.

Esencia Flamenca – Cie la Caramelita

303 route de l’église Café Boissec Montfort-en-Chalosse Landes OT Terres de Chalosse Café Boissec 303 route de l’église

2022-11-25 20:00:00 – 2022-11-25 22:00:00

Café Boissec 303 route de l’église

Montfort-en-Chalosse

Landes

Montfort-en-Chalosse

10 EUR Rien qu’une guitare, un voix et une danseuse pour présenter un spectacle de flamenco traditionnel simple et sincère. Revenons à la base pour offrir au public un moment intime, comme dans les peñas en Andalousie.

De la Soléa mélancolique et poignante à l’Alegría légère et trépidante, le tonnerre des talons s’unit aux jaleos et aux rythmes syncopés de la guitare pour vous offrir un moment de sensualité, de fougue et de partage.

La Caramelita est accompagnée dans ce spectacle par Manuel Vazquez à la guitare, Alejandro Mendía au chant et David Carrasco au cajon. De retour d’Andalousie, c’est vers Bordeaux que ces 4 artistes ont convergé.

Concert en partenariat avec le SPIP de Mont-de-Marsan.

Rien qu’une guitare, un voix et une danseuse pour présenter un spectacle de flamenco traditionnel simple et sincère. Revenons à la base pour offrir au public un moment intime, comme dans les peñas en Andalousie.

De la Soléa mélancolique et poignante à l’Alegría légère et trépidante, le tonnerre des talons s’unit aux jaleos et aux rythmes syncopés de la guitare pour vous offrir un moment de sensualité, de fougue et de partage.

La Caramelita est accompagnée dans ce spectacle par Manuel Vazquez à la guitare, Alejandro Mendía au chant et David Carrasco au cajon. De retour d’Andalousie, c’est vers Bordeaux que ces 4 artistes ont convergé.

Concert en partenariat avec le SPIP de Mont-de-Marsan.

+33 5 58 97 57 93

Rien qu’une guitare, un voix et une danseuse pour présenter un spectacle de flamenco traditionnel simple et sincère. Revenons à la base pour offrir au public un moment intime, comme dans les peñas en Andalousie.

De la Soléa mélancolique et poignante à l’Alegría légère et trépidante, le tonnerre des talons s’unit aux jaleos et aux rythmes syncopés de la guitare pour vous offrir un moment de sensualité, de fougue et de partage.

La Caramelita est accompagnée dans ce spectacle par Manuel Vazquez à la guitare, Alejandro Mendía au chant et David Carrasco au cajon. De retour d’Andalousie, c’est vers Bordeaux que ces 4 artistes ont convergé.

Concert en partenariat avec le SPIP de Mont-de-Marsan.

Café Boissec 303 route de l’église Montfort-en-Chalosse

dernière mise à jour : 2022-06-29 par OT Terres de Chalosse