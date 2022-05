JE NE LUI AI PAS ENCORE TOUT DIT Salle Polyvalente Escurolles Escurolles Catégories d’évènement: Allier

JE NE LUI AI PAS ENCORE TOUT DIT Salle Polyvalente Escurolles, 6 décembre 2019 20:30, Escurolles. Vendredi 6 décembre 2019, 20h30 Sur place Pas de réservation Rires garantis : venez passer 2 h de détente, vous ne le regretterez pas ! Alex souhaite ouvrir avec son ami Stéphane, une boite de nuit à Nice, mais il n’a pas les fonds nécessaires. Les propositions de Stéphane pour trouver l’argent sont pour le moins farfelues. Alex décide alors de solliciter Thérèse, sa mère, femme autoritaire et grenouille de bénitier, qui va accepter à condition que son fils lui présente une future belle fille bien sous tous rapports…. Alex demande donc à son amie Bénédicte de jouer le rôle, mais suite à un malheureux concours de circonstances la situation s’emballe et devient de plus en plus ingérable…. Il s’ensuit une succession de mensonges et de quiproquos qui vont mettre Alex dans une position plus qu’inconfortable…… En résumé, tout cela donne une comédie dynamique, aux situations cocasses et inattendues, aux réparties piquantes qui fusent à tout va, avec des personnages hauts en couleurs qui tiendront en haleine le public et susciteront les rires tout au long de ce Vaudeville. Salle Polyvalente Escurolles Escurolles 03110 Escurolles Allier vendredi 6 décembre 2019 – 20h30 à 23h00

