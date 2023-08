Fêtes locales Escurès, 9 septembre 2023, Escurès.

Escurès,Pyrénées-Atlantiques

14h : concours de pétanque avec inscription sur place .

20h30 : repas des fêtes.

23h : bal des fêtes avec PODIUM CAÏMAN

Réservation du repas obligatoire avant le 4 septembre auprès de Marjorie et Manon !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Escurès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2pm: pétanque competition with on-site registration.

8:30pm: festive meal.

11pm: festive ball with PODIUM CAÏMAN

Reservations must be made with Marjorie and Manon before September 4!

14.00 h: competición de petanca con inscripción in situ.

20.30 h: comida festiva.

23.00 h: Baile festivo con PODIUM CAÏMAN

Las reservas para la comida deben hacerse antes del 4 de septiembre con Marjorie y Manon

14 Uhr: Petanque-Wettbewerb mit Anmeldung vor Ort .

20.30 Uhr: Festessen.

23h: Festball mit PODIUM CAÏMAN

Die Reservierung des Essens ist bis zum 4. September bei Marjorie und Manon erforderlich!

Mise à jour le 2023-08-23 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN