Fêtes locales Escurès, 8 septembre 2023, Escurès.

Escurès,Pyrénées-Atlantiques

21h : retransmission du Match de rugby France – New Zealand All Blacks

Restauration sur place et buvette

23h : bodega du comité.

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

Escurès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9pm: broadcast of the rugby match France – New Zealand All Blacks

On-site catering and refreshment bar

11pm: committee bodega

21.00 h: retransmisión del partido de rugby Francia – Nueva Zelanda All Blacks

Catering y bar de refrescos in situ

23.00 h: Bodega del Comité

21 Uhr: Übertragung des Rugbyspiels Frankreich – Neuseeland All Blacks

Verpflegung vor Ort und Getränkestand

23 Uhr: Bodega des Komitees

Mise à jour le 2023-08-23 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN