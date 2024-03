Escuchala bien Shimla Marseille, mercredi 31 janvier 2024.

Escuchala bien ♫♫♫ Mercredi 31 janvier, 19h30 Shimla Participation libre

Pascal , Olivier et Pierre : 3 musiciens qui vous proposent des grands standards d’Amérique du Sud, principalement Brésiliens , Cubains et d’autres surprises . Voix, guitare , mélodica , et percussions .

participation libre pour les musiciens

Shimla 27 Rue d'Italie, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur